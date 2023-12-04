Свыше 700 человек заблудились в лесах Подмосковья этой осенью

«Всех нашли, кому требовалось — оказали медицинскую помощь и помогли найти дорогу домой», — указал министр.

Наибольшее число потерявшихся пришлось на Клинское, Истринское, Ступинское, Дмитровское, Наро-Фоминское и Подольское лесничества. Больше всего заблудившихся было в сентябре — шестьсот восемьдесят два человека. В ноябре самостоятельно не смогли найти дорогу из леса домой семь жителей региона, в том числе двое пенсионеров. Поиски осложнялись тем, что пожилые люди были без телефонов и плохо ориентировались на местности.

Владислав Мурашов добавил, что главный враг человека в зимнем лесу — это холод. Министр рассказал, что есть несколько способов согреться без костра. По его словам, нужно больше двигаться, громко петь при передвижении, приседать и ни в коем случае не засыпать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об устройстве лесопарковых зон в Московской области.