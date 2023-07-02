Свыше 700 участников беспорядков во Франции задержали полицейские за ночь
Фото: [©Евгений Полойко/РИА Новости]
Французские органы правопорядка за прошедшую ночь задержали свыше 700 участников беспорядков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страны.
Отмечается, что данный показатель на 400 человек меньше, чем днем ранее.
Уточняется, что за ночь были совершены поджоги почти 580 автомобилей, и свыше 70 зданий.
Добавляется, что один из самых опасных инцидентов произошел в парижском пригороде Л'Аи-ле-Роз, где хулиганы подожгли машину и направили ее в сторону дома главы города.