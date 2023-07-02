Свыше 700 участников беспорядков во Франции задержали полицейские за ночь

Французские органы правопорядка за прошедшую ночь задержали свыше 700 участников беспорядков. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на страны.

Отмечается, что данный показатель на 400 человек меньше, чем днем ранее.

Уточняется, что за ночь были совершены поджоги почти 580 автомобилей, и свыше 70 зданий.

Добавляется, что один из самых опасных инцидентов произошел в парижском пригороде Л'Аи-ле-Роз, где хулиганы подожгли машину и направили ее в сторону дома главы города.