Свыше 80 случаев укусов клещей зафиксировали в Подмосковье с начала сезона

В Московской области с начала сезона зафиксировали восемьдесят пять случаев укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребдназора.

За медицинской помощью обратились почти шестьдесят взрослых и двадцать шесть детей, уточнили в ведомстве.

В настоящее время вакцинацию от клещевого энцефалита прошли свыше 1,8 тысячи жителей Подмосковья, в том числе 574 ребенка.

В этом году на территории региона будут проведены акарицидные обработки на площади 4,2 тысячи гектаров.