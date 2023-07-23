Свыше десяти мужчин устроили разборки в стиле GTA в Сахалинской области

В городе Долинске Сахалинской области конфликт между двумя компаниями стал причиной массовой драки десяти мужчин, таранивших автомобили друг друга, избивавших палками и открывших стрельбу из дробовика. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что ссора между мужчинами началась около супермаркета «Первый семейный». на проспекте Победы.

Поясняется, что полицейскими, которые прибыли на место происшествия, было задержано шестеро человек. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия».