Свыше десяти мужчин устроили разборки в стиле GTA в Сахалинской области
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В городе Долинске Сахалинской области конфликт между двумя компаниями стал причиной массовой драки десяти мужчин, таранивших автомобили друг друга, избивавших палками и открывших стрельбу из дробовика. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что ссора между мужчинами началась около супермаркета «Первый семейный». на проспекте Победы.
Поясняется, что полицейскими, которые прибыли на место происшествия, было задержано шестеро человек. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия».