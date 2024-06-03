Свыше двух миллионов рублей штрафов выписали пешеходам за нарушение ПДД в Нижегородской области с начала года

Штрафов на сумму свыше двух миллионов рублей выписали пешеходам за нарушение правил дорожного движения в Нижегородской области с начала этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Управление Госавтоинспекции по региону.

Уточняется, что пешеходам было выставлено около 4,6 тыс. штрафов на сумму почти три миллиона рублей по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ. Из них оплачены штрафы на сумму более 1,65 млн рублей.

Отмечается, что с января на 48 тыс. рублей оштрафовали водителей СИМ — им было выписано 60 штрафов. За нарушение правил дорожного движения наказали и велосипедистов — 26 штрафов на сумму почти 21 тыс. рублей. Также были выявлены один самокатчик и четверо велосипедистов в состоянии опьянения. Они также были оштрафованы: водитель СИМ получили полторы тысячи рублей штрафа, велосипедисты – по четыре тысячи рублей.