Свыше семи тысяч автомобилистов получили штрафы за нарушение правил перевозки детей в Кузбассе
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
С начала текущего года года за нарушение правил перевозки детей были оштрафованы 7,5 тыс. автомобилистов в Кемеровской области. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.
Отмечается, что больше всего штрафов получили в Новокузнецке. Здесь были наказаны свыше 1,6 тыс. водителей.
Добавляется, что на втором месте – Кемерово, где зафиксировано почти 900 подобных случаев. Также около 500 нарушителей были оштрафованы в Междуреченске.
Уточняется, что в этом году в регионе произошло почти 60 ДТП с участием детей, где четыре ребенка погибли и около 70 получили травмы.