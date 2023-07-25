Свыше семи тысяч автомобилистов получили штрафы за нарушение правил перевозки детей в Кузбассе

С начала текущего года года за нарушение правил перевозки детей были оштрафованы 7,5 тыс. автомобилистов в Кемеровской области. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

Отмечается, что больше всего штрафов получили в Новокузнецке. Здесь были наказаны свыше 1,6 тыс. водителей.

Добавляется, что на втором месте – Кемерово, где зафиксировано почти 900 подобных случаев. Также около 500 нарушителей были оштрафованы в Междуреченске.

Уточняется, что в этом году в регионе произошло почти 60 ДТП с участием детей, где четыре ребенка погибли и около 70 получили травмы.