Свыше ста «умных» светофоров установят в Нижнем Новгороде до 2025 года
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Более ста умных светофоров установят в Нижнем Новгороде до 2025 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на председателя Законодательного собрания региона Евгения Люлина.
Отмечается, что эта сеть станет частью интеллектуальной транспортной системы, управляющей потоками на нижегородских магистралях.
Добавляется, что умные светофоры свяжут все службы транспортного комплекса региона. Пионерами станут проспекты Ленина и Гагарина, Казанское шоссе и улица Белинского.