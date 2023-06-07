Свыше трех тысяч обращений приняла через мобильное приложение Система-112 Подмосковья в этом году

Более трех тысяч обращений приняли операторы от пользователей мобильного приложения Системы-112 Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мобильное приложение подмосковной Системы-112 содержит ряд полезных функций, в том числе опцию «Связные контакты», с помощью которой можно узнать местоположение родных и близких.

Данная функция особенно востребована летом, ей пользуются родители во время школьных каникул, чтобы всегда знать местоположение детей и контролировать их безопасность, отметили специалисты ведомства.

Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо в приложении выбрать раздел «Связные контакты» и добавить в него данные о своих родственниках. После этого пользователям будет доступна интерактивная карта с точным местоположением указанных людей.

Кроме того, в приложении можно установить конкретные зоны, где может находиться близкий человек, например, игровая площадка, дача или поликлиника. Когда человек будет входить или покидать ту или иную зону, пользователю придет соответствующее рush-уведомление.

Напомним, мобильное приложение Системы-112 Московской области было запущено летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил в ЦУР работу системы оперативного управления силами и средствами тушения природных пожаров.