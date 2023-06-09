Свыше тринадцати тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

В настоящее время от опасного сорняка расчищено более тринадцати тысяч гектаров. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Минсельхозпрода.

«Темпы работ увеличиваются, за неделю процент выполнения плана по обработке увеличился на 24 процента», — рассказал Филимонов.

Лидерами по обработанным площадям стали три городских округа: Клин, Талдомский и Можайский. В Клину обработано 2,5 тысячи гектаров, в Талдоме и Можайске по 1,5 тысячи.

Всего в этом году планируется обработать от борщевика площадь более чем в двадцать тысяч гектаров. Сейчас план выполнен на 66 процентов. В областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркнули, что борьба с ядовитым растением распространяется не только на муниципальные владения, но и на частные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в рамках работ по борьбе с борщевиком у дорог специалисты проводят тщательную обработку. Данные участки находятся на контроле.