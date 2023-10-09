Сын экс-президента Трампа обратил внимание на американское оружие в руках палестинских боевиков

Он прокомментировал видео, снятое одним из американских телеканалов. На нем бойцы ХАМАС ликуют и стреляют в воздух.

Дональд Трамп-младший указал, что то оружие, из которого стреляют палестинцы в видеокадрах – это не традиционные для арабов автоматы Калашникова.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», - подчеркнул он.

Свое мнение сын политика высказал в одной из социальных сетей. Он тут же задал вопрос, не является ли эти образцы вооружения частью того, что было брошено Соединенными Штатами в Афганистане и попало в руки Талибана. Также есть сведения, что такие карабины поставлялись Америкой Киеву.