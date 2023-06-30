Сын известного актера выпал из окна и получил множественные переломы

После ЧП он был госпитализирован и прооперирован. Данные об этом появились в социальных сетях. Пострадавший утверждает, что выпал сам и произошло это совершенно случайно. В то же время супруга Николая, а также его соседи, говорят – у 31-летнего мужчины есть серьезные проблемы с алкоголем, он страдает очень тяжелой формой зависимости от спиртного и даже стоит по этому поводу на учете.

Правоохранители сейчас проводят проверку по факту произошедшего несчастного случая.