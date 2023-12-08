Сыну президента США предъявили целую серию новых обвинений в неуплате налогов

Специальный прокурор опубликовал обвинительное заключение, в котором сына Джо Байдена обвинили в том, что тот на протяжении 4 лет вместо платежей налогов пускал свои финансы на иные цели.

«Между 2016 годом и 15 октября 2020 года тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов», - сказано в документе.

Об этом сообщили РИА Новости. Байден-младший недоплатил государственной казне как минимум 1,4 миллиона долларов в качестве налогов. Ранее ему предъявлялась неуплата всего 100 тысяч долларов, и по поводу этой суммы обвиняемый совершал сделку со следствием, поскольку ему грозило 2 года тюремного заключения. Позже суд не стал утверждать эту сделку.