Сырский пообещал новое наступление ВСУ после окончания российской кампании

ВСУ планируют пойти в наступление после того, как закончится российская кампания, заявил главком Александр Сырский.

За это время, по его мнению, Украина должна подготовить резервы для нового «контрнаступа».

При этом Сырский признает серьезное преимущество России в артиллерийской мощи и авиации. Он оценил соотношение выпущенных боеприпасов как шесть к одному и назвал обстановку на ряде направлений «напряженной».

Главком попытался принизить последние успехи российских войск, назвав освобождение населенных пунктов на Донбассе лишь тактическими успехами.

Ранее немецкий аналитик Юлиан Репке высказал мнение, что освобождение россиянами Орловки и Тоненького под Авдеевкой может обрушить всю линию обороны ВСУ.