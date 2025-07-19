Сызранка обнаружила опасных «соседей» на своем балконе

Неожиданная находка ждала жительницу Сызрани на ее собственном балконе — там поселились незваные гости. Произошло это при весьма неприятных обстоятельствах: решив ухаживать за своими цветами, которые она высадила в этом сезоне, женщина оперлась о полку с горшками и внезапно почувствовала острую боль в руке.

Причиной оказалась небольшая осиная колония, обосновавшаяся под полкой. Вероятно, благоприятные погодные условия — тепло, влажность после дождей, а также цветочный аромат — привлекли этих насекомых, и они решили расширить жилплощадь за счет балкона. К ужасу женщины, гнезд оказалось несколько. Если бы не укус, она могла бы долго не подозревать о таком соседстве: два осиных дома практически сливались с серым бетонным потолком балкона.

Как рассказала женщина журналисту портала «маленькая Сызрань», одно гнездо ей удалось сбросить, но к остальным она пока боится подходить, опасаясь агрессивного поведения насекомых.

Она также упомянула, что недавно ее знакомая, работающая почтальоном, чуть не пострадала от осы: гнездо выпало из почтового ящика, когда та доставляла посылки.

После этого инцидента жительница Сызрани всегда носит с собой антигистаминные препараты и регулярно проверяет балкон.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском ветеран СВО и отец троих детей умер после укуса осы.