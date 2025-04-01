Таганрог под атакой ВСУ: уже известно о двух пострадавших
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В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Таганроге два человека получили легкие ранения, о чем в своем аккаунте в социальных сетях сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Жертв вражеского нападения удалось избежать, добавил глава региона. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Из многоквартирного дома в Таганроге после атаки БПЛА эвакуированы 85 жителей, добавил врио главы региона.