Таганрог под ударом врага: ВСУ атакуют, в городе множественные взрывы

В Таганроге, Ростовская область, прогремели несколько взрывов. Предварительно сообщается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Эту информацию распространяет издание SHOT, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

В городе к настоящей минуте прозвучало от пяти до восьми взрывов, от которых «дрожали окна и срабатывали автомобильные сигнализации». Очевидцы сообщают, что наблюдали яркие вспышки и слышали шум мотора в небе.

Беспилотники ВСУ движутся со стороны Таганрогского залива, и российские системы ПВО активно их перехватывают. На данный момент нет официальной информации о пострадавших или разрушениях. Несколько воздушных целей были успешно сбиты.

В соседнем Каменск-Шахтинском также прогремели взрывы. Информация по происходящему там уточняется.