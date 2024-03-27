Tagesschau: ВСУ не смогут компенсировать убыль личного состава до конца лета

Украинская армия не сможет пополнить свою численность до необходимого уровня в ближайшие несколько месяцев. Так считает военный аналитик Франц-Стефан Гади. Его точку зрения привело издание Tagesschau.

Эксперт побывал на передовой и оценил всю сложность ситуации. Самой главной проблемой Киева он назвал нехватку личного состава. Эта проблема, по его мнению, нерешаема сходу, поскольку новые подразделения и бойцов надо успеть еще подготовить.

«Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета», - указал Гади.

Эксперт добавил, что ускорить подготовку военнослужащих вряд ли имеет смысл. Ускоренное обучение ведет к повышенным потерям в будущем. Помимо этого у солдат падает мотивация, все это резко снижает эффективность ВСУ. Уже сейчас заметны разительные отличия от прошлого года. Солдаты гораздо меньше хотят воевать, чем это было ранее.

Ранее информированный источник сообщил о преимуществах российских танковых ракет. По его словам, они способны дотягиваться до неприятеля с дистанции в 5,5 километров, буквально прошивая любые танки, которые стоят на вооружении ВСУ.