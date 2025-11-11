Тайная эпидемия на Бали: у школьников из России обнаружили опасную болезнь

В российской школе на Бали зафиксировали массовую вспышку кори. Десять детей уже заболели, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии в местной больнице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тревожные новости пришли с индонезийского острова Бали, где в престижной международной школе «Ганди» учится много детей из России. По последним данным, медики диагностировали корь уже у десяти учеников в возрасте от семи до двенадцати лет. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, они госпитализированы.

Болезнь начиналась с резкого скачка температуры до сорока градусов, после чего у детей началась сильная диарея и появилась характерная сыпь на лице. В течение недели симптомы усиливались, а высыпания распространились по всему телу. Похожие случаи теперь регистрируют и в другой школе — Morphoo.

Особую озабоченность у родителей вызывает тот факт, что среди заболевших есть дети, которые ранее были привиты от кори. Администрация школы «Ганди», где учатся 500 человек, рекомендовала ученикам временно оставаться дома. При этом в учреждении уверяют, что полностью контролируют ситуацию, однако не сообщают родителям точный диагноз, вызывая тем самым еще больше тревог. Корь — крайне заразное вирусное заболевание, которое может приводить к тяжелым осложнениям, включая пневмонию и энцефалит.

Ранее сообщалось о том, что изменения на языке могут рассказать о начале рака.