Тайная операция НКВД: как Сталин подделывал доллары

В разгар перестройки советские СМИ обожали сенсации о секретных операциях КГБ, однако самой интригующей стала история, уходящая корнями в эпоху Сталина. Ее завязкой стал курьезный инцидент в берлинском банке «Sass & Martini» 1930 года, где при обмене стодолларовой купюры задержали некоего Франца Фишера. При обыске у него изъяли почти 20 тысяч долларов — астрономическую по тем временам сумму. Экспертиза шокировала: все банкноты оказались искусными подделками. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Расследование быстро зашло в тупик — Фишер таинственно исчез, а дело получило неожиданное продолжение через два года в Чикаго. Местные банки начали массово выявлять фальшивки, причем задержанные с поличным, оказались членами Компартии США. Несмотря на появившихся у них дорогих адвокатов, доказать причастность к производству подделок не удалось. Цепочка следов вела в Европу, но ключевое звено — берлинский банк — внезапно обанкротился, похоронив все улики.

Сенсационное объяснение прозвучало лишь в конце 1930-х от перебежчиков-чекистов. Александр Орлов и Вальтер Кривицкий раскрыли детали масштабной операции НКВД: по личному указанию Сталина советские спецслужбы наладили выпуск фальшивых долларов для финансирования зарубежных операций. К работе привлекли лучших граверов, бумагу тайно доставляли из США, а распространением занимались через сеть агентов и даже американских гангстеров.

Итоги этой многолетней эпопеи трагичны: Кривицкий найден мертвым при загадочных обстоятельствах, а Орлов до конца жизни скрывался под чужими именами. История с фальшивыми долларами остается одним из самых засекреченных сюжетов советской эпохи, где переплелись мастерство спецслужб, геополитические амбиции и человеческие судьбы, навсегда оставшиеся тайной.

