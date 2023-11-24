Тайник с гранатами обнаружен в стволе дерева возле АЗС в Курской области

Тайник с боеприпасами в разломе лиственницы обнаружили возле Курской АЗС. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в настоящее время оперативники разыскивают причастных к незаконному обороту оружия.

Добавляется, что правоохранителями был найден схрон при отработке информации по незаконному обороту боеприпасов. Тайник располагался внутри старого дерева.

Уточняется, что оперативники изъяли боевую гранату РГД-5, готовую к применению, а также отметили, что, судя по царапинам в расщелине, там могли хранить и другое оружие.

Поясняется, что сотрудники ОМОНа во время осмотра прилегающих территорий больше боеприпасов не обнаружили.