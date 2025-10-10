Таксист избежал смерти после ножевого нападения в Волгограде

В Волгоградской области зафиксирован инцидент, когда мужчина напал с холодным оружием на водителя такси. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Согласно данным следствия, причиной агрессии стал развод подозреваемого. 5 октября бывшая супруга прибыла на такси к его дому, чтобы забрать личные вещи и вещи ребенка.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин дома, заподозрив связь между бывшей женой и таксистом, совершил нападение с ножом. После нанесения двух ударов лезвие сломалось, что позволило пострадавшему заблокировать двери автомобиля и покинуть место происшествия.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье удалось обезвредить мужчину, ворвавшегося с ножом в одну из больниц.