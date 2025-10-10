В Подмосковье удалось обезвредить мужчину, ворвавшегося с ножом в одну из больниц
В Подмосковье обезврежен ворвавшийся в больницу с ножом мужчина
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
В Лобненской больнице мужчина под воздействием наркотиков попытался напасть с ножом на врача. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
В больницу Лобни заявился агрессивно настроенный мужчина с ножом. По предварительным данным, он находился под воздействием наркотиков. Хулиган попытался напасть на одного из врачей, но был нейтрализован персоналом медицинского учреждения. Чуть позже на вызов приехали сотрудники Росгвардии и помогли обезоружить агрессора.
Ранее сообщалось, что в Москве школьник, занимающийся боксом, избежал наказания после того, как избил двух учениц. У каждой из избитых диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.