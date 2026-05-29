«Там и сейчас есть попытки ударов»: Путин высказался об атаке на Старобельск и обратился к Западу
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада целенаправленно снабжают киевский режим беспилотниками для атак на российскую территорию. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, прозвучало во время общения с журналистами в Астане. Кроме того, глава государства рассказал о характере текущих контактов с Киевом и вновь подчеркнул отсутствие агрессивных планов в отношении европейских стран.
Отвечая на вопросы пресс-пула, Владимир Путин обратил внимание на недавние удары по Старобельску. Президент подчеркнул, что попытки атак на российские регионы продолжаются, и технически они стали возможны исключительно благодаря внешней помощи.
«Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то: свинтил, кнопку нажал, полетело», — сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
Говоря о мирном урегулировании, Путин обозначил двойственную ситуацию: каналы общения не заблокированы полностью, но о полноценных переговорах говорить не приходится. По его словам, контакты определенные сохраняются, но переговоров как таковых нет.
Отдельно глава государства остановился на мифах об угрозах для европейских столиц. По словам Путина, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы. Это заявление прозвучало как прямой ответ на регулярные обвинения со стороны Брюсселя и Вашингтона в адрес Кремля. Президент подчеркнул, что Москва последовательно опровергает подобные инсинуации, называя их инструментом информационного давления.