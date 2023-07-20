Таможня Северной Осетии пресекла контрабандный ввоз четырех тонн снюса

В фуре, которая двигалась из Армении, было спрятано 280 тысяч порций этого табака для бездымного употребления.

Вес контрабандного товара, запрещенного к ввозу в страну, составил 4 тонны. По документам грузовик вез кофе и кофейный напиток. При проверке машины на пропускном пункте «Верхний Ларс» оказалось, что в легальную продукцию были спрятаны маленькие баночки с некурительным табаком. Судя по всему, этот товар был произведен в Швеции, единственной стране Евросоюза, где он разрешен к продаже.

Об этом сообщило ТАСС. Стоимость задержанного товара составляет порядка 100 миллионов рублей.