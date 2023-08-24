Таможня задержала в Ленинградской области партию гашиша почти в тонну весом

Успеха удалось достичь сотрудникам Северо-Западного таможенного управления, которые действовали вместе с оперативниками Федеральной службы безопасности.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию», - заявили представители пресс-службы таможни.

Их слова привело ТАСС. При обыске тягача с полуприцепом, который следовал из Эстонии в Россию, в ряде тайников внутри машины было найдено 265 пакетов с порошком. Выяснилось, что это кокаин, его общая масса составила 812 килограммов. Были задержаны трое иностранцев, причастных к попытке ввоза в РФ наркотических веществ. Все они являются гражданами Литвы.