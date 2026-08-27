Танки на границе с Калининградом: в Польше раскритиковали военные амбиции Варшавы

Польша получила 28 новых южнокорейских танков K2 Black Panther и разместила их в 16-й механизированной дивизии на границе с Калининградской областью. Однако внутри страны эта военная демонстрация встретила критику: эксперты сомневаются в эффективности танков в современных конфликтах и называют такие траты бессмысленными. Редакция gazetametro.ru разобралась в ситуации.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о поступлении в войска 28 новейших южнокорейских танков K2 Black Panther. Технику сразу направили в 16-ю механизированную дивизию, дислоцированную у границы с Калининградской областью. В Минобороны причины такого шага не пояснили, однако это не первое усиление восточного рубежа с 2022 года.

Новые машины — часть второго оборонного контракта между Варшавой и Сеулом, подписанного в августе 2025 года. Ранее Польша уже получила 180 таких танков. Еще столько же планируется поставить в 2027–2030 годах.

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отметил, что поставки техники — продолжение давнего курса Варшавы на эскалацию отношений с Россией. Польские власти поставили амбициозную задачу — сделать страну второй по силе армией НАТО, вкладывая средства в сухопутные силы и флот. Варшава активно включилась в программу усиления восточного фланга альянса, превращаясь в главный фронтир НАТО у российских границ.

Однако внутри Польши такая политика вызывает сопротивление. Эксперты указывают: в современных конфликтах танки показали свою уязвимость. Вместо того чтобы инвестировать в развитие беспилотных систем, Варшава продолжает наращивать танковую группировку.

«И такой намеренный отказ от модернизации армии на основе опыта соседей не находит понимания в польском обществе», — резюмировал Буневич.

Ранее сообщалось, что готовность поляков принять украинца в семью упала на 15%.