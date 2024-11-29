Российские подразделения освободили несколько населенных пунктов в Донецкой народной республике. Среди них села Раздольное и Воровское, об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от Минобороны. По ней подразделениям группировки войск «Восток» удалось освободить село Раздольное.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — добавили в военном ведомстве.

А всего за предыдущую неделю ВС РФ удалось освободить в ДНР и Харьковской области четыре населенных пункта. Украинская армия потеряла на всех направлениях на протяжении семи дней более 12 тыс. человек. В плен было взято 34 бойца ВСУ, причем половина из них сдалась на территории Курской области.

До этого сообщалось, что за последнюю ночь над российской территорией было сбито 47 неприятельских БПЛА. Больше всего было нейтрализовано дронов в Ростовской области, там ПВО уничтожила 29 беспилотников.