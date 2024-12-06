ТАСС: в Дагестане ищут четверых мужчин, планировавших совершить теракты

В Дагестане правоохранительные органы начали поиск четверых мужчин, которые имеют связи с ранее раскрытой террористической группировкой, планировавшей совершение актов терроризма в республике, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

2 декабря Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте пяти жителей Дагестана, которые подозреваются в создании террористического сообщества и производстве взрывчатых веществ.

Источник агентства указал, что эти люди покинули свои дома и попрощались с родными после задержания других членов упомянутой группировки.

В числе разыскиваемых значатся Самир Амаев, ранее осужденный за участие в преступной организации, его племянник Магомед Амаев, имам мечети села Цветковка Магомед Надирбеков и Шамиль Абубакаров.

Ранее сообщалось, что в Дагестане была предотвращена крупная террористическая угроза. Силовые структуры задержали группу, состоящую из пяти человек, принадлежащих к запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

*запрещенная в РФ террористическая организация.