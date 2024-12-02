SHOT: в Дагестане предотвратили серию террористических актов

В Дагестане предотвращена крупная террористическая угроза. Силовые структуры задержали группу, состоящую из пяти человек, принадлежащих к запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

У задержанных обнаружен огромный арсенал взрывчатки — около тонны аммиачной селитры, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По информации SHOT, организатором группы является 34-летний Ялимхан А. В нее входили еще четверо участников, одному из которых всего 19 лет.

Вместе они собирались совершить ряд мощных взрывов в Дагестане. Взрывчатку и необходимые материалы группа хранила в тайнике в Кизлярском районе. Благодаря своевременным действиям силовиков намерения террористов были пресечены.

Заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям, касающимся незаконного изготовления взрывчатки, призывов к осуществлению терактов, их организации и пропаганды, а также участия в их совершении. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

В ноябре суд приговорил к штрафу знакомого участников ИГ, готовивших теракт в здании ФСБ.

*запрещенная в РФ террористическая организация.