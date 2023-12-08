Татьяна Карбузова: службу по контракту выбирают настоящие патриоты

Депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова рассказала, как государство поддерживает тех, кто идет защищать родину по своему желанию. И подчеркнула, что именно истинные патриоты идут на службу по контракту.

Государство ценит такой выбор и поддерживает его разнообразными поощрениями. Член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова отметила, что для контрактников уже предусмотрен хороший социальный пакет и продолжают разрабатываться новые меры помощи и стимулирования.

«Для бойцов спецоперации положены такие меры поддержки как: единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей при заключении контракта на один год и 200 тысяч рублей ежемесячно при нахождении в зоне специальной военной операции, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для детей в вузах, отдых в лагерях, льготы членам семьи, предусмотренные на федеральном и региональном уровне», — отметила Татьяна Карбузова.

Кроме того, Татьяна считает, что быть добровольцев почетно, что это выбор настоящего мужчины, который любит свою страну и готов на многое ради безопасности семьи.

«Все они — мужчины, любящие свою страну, они настоящие патриоты, которые, не жалея своих жизней, без колебаний, идут на защиту жителей и интересов государства. Только настоящие герои готовы отдать свою жизнь за благополучие своей семьи, общества и нации», — заявила Татьяна Карзубова.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.