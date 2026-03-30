Техника подготовлена: как Коломна встречает весеннее половодье в 2026 году

По данным «Центра ЧС» администрации городского округа Коломна, к утру 30 марта 2026 года уровень воды в местных реках продолжает расти.

За период с 16:00 29 марта до 6:00 30 марта зафиксированы следующие изменения: в Оке (в Озерах) — плюс 34 см; в реке Москве (в Коломне) — плюс 43 см; в Коломенке — плюс 35 см.

Критических отметок вода пока не достигла, жилых зон подтопление не коснулось. Тем не менее на Москворецкой набережной в Коломне часть деревянных настилов экотропы уже скрыта под водой.

Мониторинг ведется непрерывно: датчики дважды в сутки передают данные в «Центр ЧС», что помогает вовремя реагировать на изменения.

Начальник 14‑го пожарно‑спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Роман Костинов сообщил, что к половодью подготовили 119 единиц техники и свыше 250 специалистов — проведена проверка машин и оборудования, оценена готовность персонала.

Для безопасности жителей до конца весеннего половодья разведены четыре наплавных моста: два автомобильных (Митяевский и Озерский) и два пешеходных (Голутвинский и Бобреневский). Из‑за закрытия Митяевской переправы скорректированы автобусные маршруты — теперь они идут через Щурово. В Озерах после схода льда запустят водную переправу на теплоходе.