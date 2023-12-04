Технолог Дмитриев назвал способы обезопасить себя от фальсифицированных товаров

Недобросовестные производители продуктов создают новые способы фальсификации товаров. Пищевой технолог Олег Дмитриев рассказал, каким образом можно обезопасить себя от данной продукции. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, с целью не оплачивать акциз за содержание сахара в напитке, большинство производителей перешли на ацесульфам и аспартам, которые могут нанести большой ущерб здоровью.

Эксперт добавил, что также популярно наличие жиров тропических масел в молоке.

По его мнению, специалисты «Роскачества» подготовили проверку для выявления данной уловки, поскольку в составе чаще указывается не вид масла, а просто «растительные жиры».