Тела мужчины и женщины нашли в гараже в Сергиевом Посаде

Обстоятельства смерти мужчины и женщины устанавливают в Сергиевом Посаде. Как рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью, тела нашли в микрорайоне Семхоз.

По данным ведомства, тела мужчины и женщины без видимых признаков насильственной смерти были найдены в одном из гаражей на территории микрорайона.

Согласно предварительной версии, причиной смерти пары стало отравление угарным газом в результате работы генератора.

По данному факту проводится расследование, назначены необходимые экспертизы.