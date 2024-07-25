Тела ученого-химика и его супруги обнаружили в погребе жилого дома под Истрой, передает РЕН ТВ .

По информации издания, страшную находку сделал сын погибших. Он долго не мог дозвониться до родителей, поэтому приехал к ним домой. Двери были заперты. Зайдя внутрь, мужчина стал звать родственников, но никто не откликался, тогда он решил проверить погреб, где и увидел, что мать и отец лежат без сознания, а их тела покрыты краской.

Как пишет «Московский комсомолец», трагедия произошла в коттеджном поселке «Новолеоново». По предварительным данным, 76-летний доцент кафедры химической энзимологии МГУ и его 71-летняя супруга делали ремонт в хозблоке. Хозяин дома промазывал трубы термостойкой мастикой, которая обладала неприятным химическим запахом. Во время работ мужчина для защиты органов дыхания использовал самую простую маску.

Вероятнее всего, супружеская пара надышалась едким химическим запахом. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.