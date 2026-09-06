«Грязнее сиденья унитаза»: ученые нашли 17 тысяч смертельных бактерий на экранах смартфонов

Доцент австралийского Университета Бонда и Университета Мердока Лотти Тажури посоветовал владельцам мобильных устройств регулярно проводить дезинфекцию гаджетов. По словам исследователя, очищать экран и корпус смартфона необходимо минимум один раз в сутки , а при активном использовании — дважды в день (утром и в дневное время), пишет Царьград.

Коротко: главное об исследовании

Рекомендуемая частота: 1–2 раза в день (утром и днем).

Масштаб загрязнения: На 95 смартфонах медиков из Австралии и ОАЭ обнаружено свыше 17 000 микроорганизмов .

Угроза для здоровья: На 75% изученных гаджетов выявили бактерии, вызывающие смертельно опасные инфекции.

Главный источник риска: 52% опрошенных используют смартфоны во время посещения туалета.

Инициатива: Эксперты предлагают добавить дезинфекцию гаджетов («третьей руки») в официальные протоколы гигиены в больницах.

Почему смартфоны считают «третьей рукой» человека

Ученый Лотти Тажури, входящий также в совет ученых полиции Дубая, подчеркивает, что гаджеты стали непрерывным транзитером инфекций. Микробы постоянно переходят с рук на сенсорный экран и обратно, после чего попадают на продукты питания, лицо и окружающие предметы.

В рамках научного проекта команда Тажури проанализировала смывы с телефонов медицинских работников. Результаты показали, что три из четырех устройств несут на себе сразу несколько видов патогенных бактерий, способных вызывать тяжелые инфекционные заболевания.

Ситуация в больницах и туалетные привычки

Опрос среди сотрудников медучреждений показал, что 98% респондентов осознают, насколько загрязнены их гаджеты. При этом 52% признались, что продолжают пользоваться мобильными телефонами, сидя на унитазе.

В связи с этим исследователи предлагают дополнить стандартные «пять моментов гигиены рук» в медицинских учреждениях шестым пунктом — обязательной санитарной обработкой мобильных устройств. В повседневной жизни для защиты здоровья достаточно регулярной влажной обработки гаджета специальными дезинфицирующими салфетками.