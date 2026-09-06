«Авторазборки больше не спасают»: б/у запчасти на Renault в России подорожали в два раза

В России обострилась проблема с техническим обслуживанием автомобилей марки Renault . По данным Telegram-канала Baza, официальные оригинальные детали практически исчезли из свободной продажи, а стоимость бывшего в употреблении (контрактного) оборудования за последние полгода выросла почти в два раза, пишет Царьград со ссылкой на Baza.

Коротко: главное о ситуации на рынке

Причина дефицита: Окончательное вымывание складских запасов после ухода французского концерна из РФ в 2022 году.

Рост цен на оригиналы: По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), оригинальные запчасти с начала года подорожали на 7–10% .

Скачок цен на б/у: Контрактные комплектующие с авторазборок за 6 месяцев выросли в цене почти на 100% .

32cars.ru

Дефицитные позиции: Кузовные элементы, оптика (фары), электронные блоки управления (ЭБУ), отдельные узлы двигателей и коробок передач.

Что происходит на авторазборках и в сервисах

Если раньше покупка деталей с авторазборок считалась способным существенно сэкономить средством ремонта, то в текущих условиях это становится едва ли не единственным вариантом восстановить машину. Повышенный спрос на б/у комплектующие привел к тому, что продавцы контрактных запчастей взвинтили цены.

Наиболее острая нехватка деталей наблюдается у владельцев устаревших модификаций и редких комплектаций. При этом самые массовые модели (например, Renault Duster первого поколения, Logan и Sandero) остаются на ходу, однако ремонт кузовных повреждений или электроники обходится автовладельцам значительно дороже, чем годом ранее.