Топливный шок в Средней Азии: бензин АИ-92 за три месяца взлетел почти на четверть

За три летних месяца 2026 года в Таджикистане зафиксирован рекордный скачок стоимости автомобильного топлива. Цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо подскочили на 23–50% , сообщает местное агентство «Азия-Плюс». Эксперты связывают нестабильность на автозаправках с высокими рисками импортозависимости республики и динамикой на мировых рынках энергоресурсов, пишет "Азия-Плюс».

Коротко: ключевые цифры и факты

Рост цены на АИ-92: с 10,90 сомони ($1,18) до 13,50 сомони ($1,46) за литр (+24%).

Рост цены на дизель: с 11,00 сомони ($1,19) до 16,50 сомони ($1,79) за литр (+50%).

Пиковые значения: В июле на отдельных АЗС солярка продавалась по 17–18 сомони ($1,95).

Ответные меры: Таджикистан направил официальный запрос и начал переговоры с Ираном о поставках 2,55 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов.

Как изменились цены на таджикских АЗС за лето

Наиболее сильное удорожание затронуло дизельное топливо. В начале июня литр солярки обходился водителям примерно в 11 сомони ($1,19), а к концу августа ценники на автозаправочных станциях поднялись до 16,50 сомони ($1,79). В разгар летнего сезона на некоторых частных заправках фиксировались цены до 18 сомони за литр, что создало существенное давление на транспортную сферу и сельское хозяйство.

Популярный бензин марки АИ-92 за этот же период прибавил почти 24%: стоимость литра выросла с 10,90 сомони до 13,50 сомони.

Поставки из Ирана как способ стабилизации рынка

Чтобы нивелировать дефицит и сдержать дальнейшее подорожание, Минтранс Таджикистана в августе 2026 года согласовал с Ираном масштабный проект импорта горюче-смазочных материалов.