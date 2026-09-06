Топливный шок в Средней Азии: бензин АИ-92 за три месяца взлетел почти на четверть
Бензин АИ-92 за три месяца взлетел почти на четверть в Средней Азии
За три летних месяца 2026 года в Таджикистане зафиксирован рекордный скачок стоимости автомобильного топлива. Цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо подскочили на 23–50%, сообщает местное агентство «Азия-Плюс». Эксперты связывают нестабильность на автозаправках с высокими рисками импортозависимости республики и динамикой на мировых рынках энергоресурсов, пишет"Азия-Плюс».
Коротко: ключевые цифры и факты
- Рост цены на АИ-92: с 10,90 сомони ($1,18) до 13,50 сомони ($1,46) за литр (+24%).
- Рост цены на дизель: с 11,00 сомони ($1,19) до 16,50 сомони ($1,79) за литр (+50%).
- Пиковые значения: В июле на отдельных АЗС солярка продавалась по 17–18 сомони ($1,95).
- Ответные меры: Таджикистан направил официальный запрос и начал переговоры с Ираном о поставках 2,55 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов.
Как изменились цены на таджикских АЗС за лето
Наиболее сильное удорожание затронуло дизельное топливо. В начале июня литр солярки обходился водителям примерно в 11 сомони ($1,19), а к концу августа ценники на автозаправочных станциях поднялись до 16,50 сомони ($1,79). В разгар летнего сезона на некоторых частных заправках фиксировались цены до 18 сомони за литр, что создало существенное давление на транспортную сферу и сельское хозяйство.
Популярный бензин марки АИ-92 за этот же период прибавил почти 24%: стоимость литра выросла с 10,90 сомони до 13,50 сомони.
Поставки из Ирана как способ стабилизации рынка
Чтобы нивелировать дефицит и сдержать дальнейшее подорожание, Минтранс Таджикистана в августе 2026 года согласовал с Ираном масштабный проект импорта горюче-смазочных материалов.