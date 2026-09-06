«Динамо» продало все билеты на дерби со «Спартаком»
Матч ТВ: «Динамо» продало все билеты на дерби со «Спартаком»
Московское «Динамо» полностью реализовало все доступные билеты на домашний матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги против «Спартака». Встреча проходит на московском стадионе «ВТБ Арена», пишет Матч ТВ.
Динамо — Спартак: информация о матче
- Турнир: Российская Премьер-Лига 2026/2027, 7-й тур
- Дата и время: 6 сентября 2026 года, 18:30 МСК
- Место проведения: «ВТБ Арена» (Москва)
- Прямая трансляция: «Матч ТВ»
Контекст команд перед дерби
- «Динамо»: В рамках 6-го тура «бело-голубые» одержали гостевую победу над московским «Локомотивом» со счетом 1:0. После 6 матчей команда набрала 10 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице.
- «Спартак»: В предыдущем туре «красно-белые» дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). К дерби команда подходит с 13 очками, занимая 2-ю строчку в РПЛ.