«Разрушает белое вещество мозга»: Минздрав срочно приостановил продажу популярного лекарства

С 1 сентября 2026 года Минздрав России на основании заключения Росздравнадзора временно приостановил действие регистрационного удостоверения популярного противогельминтного препарата (действующее вещество — левамизол). Производитель — венгерская фармкомпания «Гедеон Рихтер» — уже прекратил поставки и начал отзыв лекарства из аптечных сетей, пишет Forbes.

Коротко: главное об отзыве препарата

Причина запрета: Международные данные о риске развития лейкоэнцефалопатии — тяжелого поражения белого вещества головного мозга.

Были ли случаи в РФ: На территории России тяжелых осложнений от приема «Декариса» не зарегистрировано , мера носит исключительно предупредительный характер.

Решение EMA: В феврале 2026 года Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал полностью изъять левамизол из обращения в странах ЕС.

Чем заменить: Специалисты рекомендуют использовать современные стандартные средства — альбендазол и мебендазол.

Почему левамизол признали опасным

Поводом для пересмотра безопасности стали результаты европейских исследований. Эксперты установили, что даже однократный прием левамизола может спровоцировать лейкоэнцефалопатию. При этом недуге происходит разрушение белого вещества головного мозга, а первые неврологические симптомы могут проявиться как в первые 24 часа, так и спустя несколько месяцев после завершения курса лечения.

Поскольку «Декарис» применялся при нетяжелых паразитарных инвазиях, регуляторы пришли к выводу, что потенциальный риск необратимого поражения мозга превышает возможную пользу от терапии.

Что делать тем, кто ранее принимал «Декарис»

Представители Сеченовского университета и инфекционисты подчеркивают: вероятность развития осложнений у пациентов, ранее принимавших левамизол, остается крайне низкой.

Однако при появлении следующих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу:

Нарастающая мышечная слабость;

Спутанность сознания или заторможенность;

Нарушение координации движений и походки.

Врачи успокаивают: исчезновение «Декариса» с рынка не создаст дефицита, так как в современной медицинской практике левамизол давно уступил место более безопасным и эффективным препаратам первого выбора.