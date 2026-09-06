«Туристический бум в Заполярье»: иностранцы оставили в Мурманской области почти 100 миллиардов рублей

Иностранцы оставили в Мурманской области почти 100 миллиардов рублей

Общество

Мурманская область продолжает удерживать лидерство среди регионов Российской Арктики по привлекательности для путешественников. На проходящем форуме «На Севере — жить» губернатор региона Андрей Чибис заявил, что общие расходы визитеров в Мурманской области с 2019 года приблизились к отметке в 100 миллиардов рублей, пишет severpost.

Коротко: главное о турпотоке в регионе

  • Доля в Арктике: Свыше 40% всех «арктических» туристов выбирают для отдыха Мурманскую область.
    Severpost.ru
  • Рост зарубежного потока: Количество поездок иностранных туристов в регион выросло почти на 30%.
  • Суммарный экономический эффект: С 2019 года гости региона потратили около 100 млрд рублей.
  • Площадка заявления: Региональный форум «На Севере — жить».
    Severpost.ru
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