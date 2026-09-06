«Туристический бум в Заполярье»: иностранцы оставили в Мурманской области почти 100 миллиардов рублей
Иностранцы оставили в Мурманской области почти 100 миллиардов рублей
Мурманская область продолжает удерживать лидерство среди регионов Российской Арктики по привлекательности для путешественников. На проходящем форуме «На Севере — жить» губернатор региона Андрей Чибис заявил, что общие расходы визитеров в Мурманской области с 2019 года приблизились к отметке в 100 миллиардов рублей, пишет severpost.
Коротко: главное о турпотоке в регионе
- Доля в Арктике: Свыше 40% всех «арктических» туристов выбирают для отдыха Мурманскую область.
Severpost.ru
- Рост зарубежного потока: Количество поездок иностранных туристов в регион выросло почти на 30%.
- Суммарный экономический эффект: С 2019 года гости региона потратили около 100 млрд рублей.
- Площадка заявления: Региональный форум «На Севере — жить».
Severpost.ru