Простота и надежность из Японии: почему коммерческий универсал Probox раскупают в регионах

В начале сентября 2026 года на авторынке Дальнего Востока начались продажи новых японских универсалов Toyota Probox без пробега, доставленных по каналам параллельного импорта. Минимальная заявленная цена на автомобиль 2025 года выпуска в Хабаровске составляет 1,85 млн рублей , а полноприводная модификация 2026 года в Амурской области оценивается в 2 млн рублей , пишет ufocar.

Коротко: главное о Toyota Probox

Класс: Компактный коммерческий и семейный универсал повышенной вместимости.

Стартовая цена: От 1 850 000 рублей (Хабаровск).

Силовые агрегаты: 1,5-литровые атмосферные бензиновые двигатели мощностью 109 л. с. (передний привод) и 98 л. с. (полный привод).

Трансмиссия: Надежный вариатор.

Оснащение: В зависимости от версии доступны камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, автосвет и мультируль.

Версии и цены на российском рынке

Продавцы на Дальнем Востоке предлагают два основных варианта исполнения:

Хабаровск (1,85 млн рублей): Переднеприводный Probox 2025 года в комплектации F. Оснащен 1,5-литровым мотором на 109 л. с. с надежным чугунным блоком цилиндров. В список оборудования входят камера 360°, электростеклоподъемники, цветной дисплей мультимедиа и система автоматического переключения дальнего света.

Свободный, Амурская область (~2,0 млн рублей): Полноприводный вариант 2026 года выпуска. Двигатель 1,5 л развивает 98 л. с. Главное преимущество этой версии — полный привод (4WD), улучшенный многофункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, кондиционер и бортовой компьютер.

В чем главные плюсы Toyota Probox для покупателя

В условиях, когда классические универсалы практически исчезли из массового сегмента, а цены на кроссоверы растут, Toyota Probox выступает функциональной альтернативой. Модель создавалась для максимально жесткой и длительной эксплуатации.

Основные сценарии использования:

Перевозка грузов, инструментов и оборудования;

Автомобиль для малого и среднего бизнеса;

Экономичные ежедневные поездки по городу и трассе;

Практичная семейная машина с большим объемным багажником.

Что нужно учитывать перед покупкой

Эксперты отмечают, что итоговая стоимость Toyota Probox в регионах РФ зависит от курсов валют, логистических цепочек, таможенных пошлин и комплектации. Перед покупкой важно выяснить, включены ли все сборы в утилизационный и таможенный платеж, а также заранее проверить доступность сервисной базы и каталогов запчастей для конкретной модификации.