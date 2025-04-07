Telegram удалил канал «ВЧК-ОГПУ»

В Telegram больше не функционирует канал «ВЧК-ОГПУ»*, как утверждает команда ресурса, его удаление было осуществлено администрацией мессенджера по настоянию российских властей. Канал, имевший аудиторию более миллиона подписчиков, перестал быть доступным в ночь на 7 апреля, пишет телеграм-канал Baza.

Летом 2024 года Министерство юстиции РФ внесло «ВЧК-ОГПУ» в реестр иностранных агентов. По информации команды канала, с декабря 2024 года российские власти через судебные инстанции добивались удаления канала из Telegram.

В соответствии с судебным решением Таганский районный суд в декабре прошлого года по запросу Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора действительно вынес предписание платформе удалить канал за распространение «информации, нацеленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации и дискредитацию органов государственной власти РФ и Вооруженных Сил РФ».

По словам команды «ВЧК-ОГПУ», их запросы в службу поддержки Telegram остаются без ответа.

Деятельность ресурса финансировалась за счет платных публикаций, которые представлялись как «эксклюзивные утечки», в том числе от западных спецслужб, но по сути являлись непроверенными заказными материалами.

Редакция располагается за пределами России и поддерживает украинскую армию. Команда «ВЧК-ОГПУ» заранее позаботилась о создании запасного канала.

Ранее сообщалось, что Rutube попал под блокировку в Турции из-за незаконной рекламы.

* Признан иноагентом в РФ.