Rutube заблокировали в Турции

Российский видеохостинг Rutube больше недоступен в Турции: его заблокировали из-за нелегальной рекламы азартных игр.

Решение о блокировки приняли в Управлении информационных технологий и связи. Установили, что на российском ресурсе содержится реклама нелегальных азартных игр, что запрещено в Турции.

Как пишет ТАСС, в стране Среднего Востока ведут активную борьбу с незаконными ставками, через которые могут проворачивать финансирование терроризма. Даже отправление средств на нелегальные сайты могут сделать человека в Турции преступником. В мусульманской стране участие в азартных играх и ставках являются уголовными преступлениями.

Ранее сообщалось, что чат-бот для помощи жителям Белгородской области был заблокирован в Telegram.