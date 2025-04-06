Rutube заблокировали в Турции
Rutube попал под блокировку в Турции из-за незаконной рекламы
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Российский видеохостинг Rutube больше недоступен в Турции: его заблокировали из-за нелегальной рекламы азартных игр.
Решение о блокировки приняли в Управлении информационных технологий и связи. Установили, что на российском ресурсе содержится реклама нелегальных азартных игр, что запрещено в Турции.
Как пишет ТАСС, в стране Среднего Востока ведут активную борьбу с незаконными ставками, через которые могут проворачивать финансирование терроризма. Даже отправление средств на нелегальные сайты могут сделать человека в Турции преступником. В мусульманской стране участие в азартных играх и ставках являются уголовными преступлениями.
Ранее сообщалось, что чат-бот для помощи жителям Белгородской области был заблокирован в Telegram.