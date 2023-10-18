Telegraph: Байден отправил на Украине самые слабые ATACMS из-за страха перед Путиным
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Президент США Джо Байден отправил ВСУ самый слабый вариант ракет ATACMS, поскольку испугался возможной реакции российского лидера Владимира Путина, пишет The Telegraph.
Американцы почти вдвое сократили дальность полета ракет перед отправкой на Украину – с 300 км до 165 км. У этого устаревшего варианта ракет слабая кассетная боеголовка, а это значит, что ее невозможно использовать для сверхточных стратегических ударов, утверждают журналисты.
В статье отмечается, что и Германия пока не решилась отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus.
«Владимиру Путину удалось напугать Джо Байдена и Олафа Шольца, заставив их отступить», – говорится в публикации.