Telegraph: Байден отправил на Украине самые слабые ATACMS из-за страха перед Путиным

Американцы почти вдвое сократили дальность полета ракет перед отправкой на Украину – с 300 км до 165 км. У этого устаревшего варианта ракет слабая кассетная боеголовка, а это значит, что ее невозможно использовать для сверхточных стратегических ударов, утверждают журналисты.

В статье отмечается, что и Германия пока не решилась отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus.