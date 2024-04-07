По словам руководителя Главного управления разведки Незалежной Кирилла Буданова*, российская армия начнет наступление на позиции ВСУ в конце весеннего периода либо в начале лета эта года. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD .

Он отметил, что эти действия ожидаются прежде всего в районе Донбасса, возле населенного пункта Часов Яр, а также продвижение в сторону города Покровска.

По мнению Буданова*, до этого периода ВСУ не ожидается каких-то серьезных изменений на фронте.

Он назвал нынешнюю ситуацию для Незалежной сложной, однако она якобы находится под контролем. Также он считает, что украинские войска готовят «ответное наступление» до конца текущего года.

Напомним, что ранее эксперт из Великобритании предрек взятие российскими войсками Часова Яра, несмотря на трудности и затягивание боев, однако после этого обвал Незалежной случится быстро.

*внесен РФ в список террористов и экстремистов.