Тело 21-летнего парня нашли в ночное время в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге

Вечером 19 ноября к одному из многоэтажных домов в районе Эльмаш в Екатеринбурге было стянуто большое количество спецслужб. Поводом для экстренного вызова стало обнаружение тела 21-летнего молодого человека в одной из квартир.

По информации осведомленного источника, трагедия произошла в ночное время. Предварительной причиной смерти называют отравление наркотическими веществами.

Погибший, как выяснилось, был родом из города Нижние Серги. Его знакомый охарактеризовал молодого человека как увлеченного автолюбителя.

«Он любил возиться с машинами. Родные не верят в случившееся», — сказал друг погибшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственные органы проводят проверку по факту гибели молодого человека.

