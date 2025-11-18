В Турции нашли тело с сережками пропавшей петербурженки: родные в шоке от зловещей находки

В Турции на побережье обнаружено тело неизвестной женщины с серьгами пропавшей петербурженки Ирины Киселевой. Эта находка породила новую загадку, так как опознание показало, что сама погибшая не имеет никакого сходства с исчезнувшей россиянкой. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Турецкая полиция обнаружила на побережье в районе Кемера тело женщины, которое могло бы пролить свет на судьбу пропавшей петербурженки Ирины Киселевой. При осмотре погибшей правоохранители обратили внимание на серьги и направили фотографии украшений семье для опознания. Брат девушки, Валерий, подтвердил, что эти изделия действительно принадлежали его сестре.

Однако последующая процедура опознания принесла родным новый шок. Представленное тело не принадлежало Ирине — рост погибшей оказался на 9 сантиметров меньше, отсутствовал характерный шрам от аппендицита, зато присутствовали следы неизвестной операции на плече. Эти признаки полностью исключили вероятность того, что была найдена сама Киселева.

Семья находится в состоянии тяжелого стресса, строя различные догадки о том, как личные вещи Ирины могли оказаться на совершенно другом человеке. Родные не исключают, что девушку могли силой удерживать, а ее украшения намеренно использовали для запутывания следствия. Единственной надеждой на прояснение ситуации теперь остается ДНК-экспертиза, которая, как ожидается, даст окончательные ответы на возникшие вопросы.

