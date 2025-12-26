Тело 50-летнего мужчины обнаружили на одной из улиц Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошла трагическая ситуация, связанная с аномально холодной погодой. Как сообщает издание Ura.ru, на улице Сыромолотова было обнаружено тело окоченевшего мужчины. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

По предварительной информации, мужчина, внешне похожий на 50-летнего, провел на морозе несколько часов, прежде чем его заметили прохожие. Точные обстоятельства произошедшего, личность погибшего и причина, по которой он оказался на улице в экстремальных погодных условиях, пока устанавливаются.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России на момент публикации новости воздерживались от официальных комментариев, что обычно свидетельствует о начале доследственной проверки по факту смерти. Инцидент стал очередным печальным напоминанием об опасности сильных морозов для людей, оказавшихся без крыши над головой или в бедственном положении.