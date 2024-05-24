В Подмосковье тринадцатилетний подросток погиб от удара током на крыше электрички, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, трагедия случилась накануне около девяти часов вечера на станции «Железнодорожная». По словам очевидцев, подросток забрался на крышу электропоезда и начал раскачивать пантограф, а затем дотронулся до проводов.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России журналистам рассказали, что ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за подобные нарушения, а в середине мая он сбежал из дома.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелись вагоны электропоезда, следовавшего из Москвы в Тверь.