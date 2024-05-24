Тело сбежавшего из дома подростка обнаружили на крыше электрички в Подмосковье — СМИ
«МК»: тело подростка обнаружили на крыше электрички в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье тринадцатилетний подросток погиб от удара током на крыше электрички, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, трагедия случилась накануне около девяти часов вечера на станции «Железнодорожная». По словам очевидцев, подросток забрался на крышу электропоезда и начал раскачивать пантограф, а затем дотронулся до проводов.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России журналистам рассказали, что ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за подобные нарушения, а в середине мая он сбежал из дома.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелись вагоны электропоезда, следовавшего из Москвы в Тверь.