Тело таксиста обнаружили в припаркованной машине в Королеве

В подмосковном Королеве в автомобиле такси нашли тело водителя, сообщают очевидцы в соцсетях.

Уточняется, что машина была припаркована около частной клиники. Также есть информация, что труп пролежал в автомобиле около трех дней.

В настоящее время тело доставлено в морг, говорится в сообщении. Причина смерти мужчины пока неизвестна. Отмечается, что все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на даче в Московской области нашли тело шестнадцатилетнего подростка.